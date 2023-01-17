Girişimci gençler yetiştirilecek

Bu yıl ikincisi düzenlenen KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi’nin açılış töreni İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Girişimci Kadınlar Derneği ve Genç İş Adamları Derneği’nin organizasyonu, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Tangül Çağıner Vakfı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkıları ile gerçekleştirilen proje açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, girişimcilik yolculuğuna destek verilmesinin toplumun şekillenmesine büyük katkı yaptığını dile getirdi ve girişimcilik ruhu adına atılan adımların önemine işaret etti.

Eğitimin önemine de vurgu yapan Çavuşoğlu, girişimcilik ruhuyla yetişen çocukların ileride ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin açılışında ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ise, ülke geleceği için daha güçlü nesiller yetiştirmek adına böylesi bilimsel bir projeyi hayata geçirmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projenin önemine işaret eden Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce, çocuklara yönelik bilimsel çalışma ve girişimcilik projelerinin önemine değinerek, çocuklara kalıpların dışında düşünme yetisini verebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar, toplumda girişimci düşüncenin yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti. Başar, en önemli yatırımın eğitime yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı.

Tangül Çağıner Vakfı Genel Müdürü Nilay Tunçalp da törende konuştu. Tunçalp, böylesi bir projede yer almaktan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, projelerin sürdürülebilirliğinin önemini vurguladı. Özdemir, çocukların girişimcilik yolculuğunu çok önemsediğini dile getirdi.

TC Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Genel Koordinatörü Ömer Cihan ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı çağrıyı anımsatarak, “Söz konusu çağrının arkasında üreten ve kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC var, üretmek çok önemlidir” dedi.