Uzaktan bakıyoruz

Hamit ER

Kış aylarının gözde yiyeceği kestane kilosu 100 liradan tezgahtaki yerini alırken, sağlığa birçok yararı dokunan tutku meyvesi 300 liradan satışa sunuldu.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan kestane pazarda fiyatı en pahalı ürünlerinden biri oldu.

Geçtiğimiz yıl en son 70 liradan satılan kestane yeni sezonda 100 liradan tezgahtaki yerini aldı.

Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan, B1, B2 ve C vitaminleri açısından oldukça zengin bir yiyecek olan kestane ayrıca, potasyum, fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum minerallerini de içeriyor.

İçeriğindeki maddelerden dolayı enerji kaynağı olan kestanenin, cinsel gücü arttırdığı, bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderdiği, hastaların iyileşmelerini hızlandırdığı, kandaki kolesterol oranını düşürdüğü, kan dolaşımını düzenleyip hızlandırdığı, varis ve basur şikâyetlerini azalttığı, karaciğere ve mideye faydalı olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kıbrıs’ta üretilmediği için kilosu 100 TL’den satışa sunulan kestaneyi ne yazık ki herkes alamıyor.

Sağlığa birçok yararı dokunan tutku meyvesi ise 300 liradan satışa sunuldu. Vatandaş, uykusuzluk durumlarında, stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik olumsuzluklarda serotonin seviyesinde yükselme sağlayan ve doğal bir sakinleştirici olan tutku meyvesinin yanında da yaklaşamadı.

Sebze fiyatları cep yaktı

Temel ihtiyaç ürünlerine öncelik veren vatandaş, genellikle yemek yapımı için kullanılan ürünleri aldı. Domates 27, kabak 20, patlıcan 30 liradan satışa sunulurken, biber türüne göre 35 ile 85 lira arasında değişen fiyatlarla tezgaha kondu.

Bazı ürünler ucuz, bazıları pahalı Bu arada Pazar yerinde bazı ürünler ucuz, bazıları yüksek fiyatlarla satışa sunuldu. Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi;

Pancar: 20 TL

Havuç: 15 TL

Patates: 12 TL

Kuru soğan: 15 TL

Nar: 15 TL

Portakal: 12 TL

Yerli muz: 27 TL

Kivi: 30 TL

Ayva: 25 TL

Armut: 25 TL

Kabak: 20 TL

Tatlı biber: 35 TL

Çarli biber: 45 TL

Kırmızı acı biber: 85 TL

Sarı dolmalık biber: 65 TL

Patlıcan: 30 TL

Domates: 27 TL

Salatalık: 15 TL

Çiçek: 20 TL

Sarma: 20 TL

Limon: 10 TL

Taze fasulye: 65 TL

Kestane: 100 TL

Tutku meyvesi: 300 TL





Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023, 10:39