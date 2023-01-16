Polis, uyuşturucu gelirine el koydu

Girne’ye bağlı Alsancak bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda hem uyuşturucu hem de yüklü miktarda para ele geçirildi.

Operasyonda Khurram Shahzad isimli şahıs tutuklanırken dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının tasarrufunda ele geçirilen uyuşturucu miktarının 10 gram Sentetik Cannabinoid olduğu açıklandı. Ayrıca zanlının evinde yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edilmiş, 348 bin 500 TL, 19 bin 435 Euro, bin 935 Sterlin ve bin 90 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 14 Ocak 2023 tarihinde saat 14.10 sıralarında Alsancak’ta sakin zanlı Khurram Shahzad 'ın kullanmakta olduğu KE 031 plakalı aracın şüpheli görülüp durdurulduğunu söyledi.

Polis, durdurulan araçta yapılan aramada, sağ kapı torpidosu içerisinde satışa hazır bir şekilde ayrı ayrı paketlenmiş 14 ayrı beyaz kağıda sarılı yaklaşık 10 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis, zanlının akabinde, ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 348 bin 500 TL, 19 bin 435 Euro, bin 935 Sterlin ve bin 90 Dolar nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

