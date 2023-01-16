Yağışlar fena vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Ülkede son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Gazimağusa’da bazı noktalardaki yollar çöktü, Suriçi bölgesini çevreleyen tarihi hisarlar yıkıldı, Vadili- Paşaköy yolu su altında kaldı ve bazı bölgelerde mandıraları su bastı, hayvan üreticileri zarar gördü.

Paşaköy Ağıllar bölgesinde bulunan bir üreticinin, yoğun yağışlar sonucu ağılında bulunan beş küçükbaş hayvanı telef oldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Paşaköy Ağıllar bölgesindeki üreticinin ağılında incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu tutanak tutularak, gerekli raporlama yapıldı.

Surlar yıkıldı

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesini çevreleyen tarihi surların bir bölümü de şiddetli yağmurlardan nasibini aldı. Suriçi girişinde bulunan kısımdaki hisar taşları önceki gece şiddetli yağmur nedeniyle kırılarak yola savruldu. O esnada caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Bazı yollar göle döndü, bazıları çöktü

Aşırı yağışlar nedeniyle, kanalizasyon çalışmaları yapılan Gazimağusa'da bazı yollarda çökmeler meydana geldi.

Vadili – Paşaköy yolu da su altında kaldı. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Latif açıklamasında, Vadili-Paşaköy yolunu kullanacak sürücülerin aşırı yağışlardan dolayı dikkatli olmaları gerektiğini belitti.

Söz konusu yolun belirli yerlerinin sular altında kaldığını kaydeden Latif, “Mecbur olmadıkça bu yolu kullanmayın” dedi.

En fazla yağış Selvilitepe’ye

Bu arada son 24 saat içerisinde en fazla yağış, metrekareye 114 kg ile Selvilitepe’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi, önceki sabah 08.00 ve dün sabah 08.00 saatleri arasında KKTC’de kaydedilen yağış miktarlarını açıkladı.

Daire açıklamasına göre, en çok yağış Selvilitepe’de olurken, metrekareye İskele’ye 76 kg, Kozanköy’e 75 kg, Dörtyol’a 69 kg, Geçitkale’ye 67 kg, Alevkaya’ya 66 kg, Çayırova’ya 62 kg, Çamlıbel’e 58 kg, Kantara’ya 52 kg, Esentepe’ye 50 kg yağış düştü.

Diğer bölgelerde ise metrekarede 2 ile 49 kilogram arası yağış kaydedildi.