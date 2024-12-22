Yasal işlem başlatıldı

Lefke ve Girne’de araçlarında bıçak ve beyzbol sopası bulunduran iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Lefke’de saat 17.00 sıralarında polis tarafından yapılan trafik kontrolünde durdurulan B.G’nin (E-22) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda beyzbol sopası bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de saat 22.00 sıralarında bir araç park yeri içerisinde, Y.K’nin (E-34) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

Kaçak şahıs yakalandı

Ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, bir yasal statüsü olmadığı halde KKTC’de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, tutuklanan söz konusu şahıs aleyhinde soruşturma devam ediyor.

