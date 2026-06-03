Endişeye gerek yok

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ebola virüsü ve olası salgın riskleri gündeme geldi. Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, ülkenin olası bir Ebola vakasına karşı yeterince hazırlıklı olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirtirken, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise KKTC’de Ebola virüsü görüldüğüne ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti

Göz ardı edilemeyecek kadar ciddi

Meclis’te güncel konuşma yapan Rogers, Ebola hastalığının dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Ülkede Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda’dan gelen öğrencilerin bulunduğunu, ayrıca uluslararası yolcu hareketliliğinin sürdüğünü ifade eden Rogers, bu durumun KKTC açısından da risk oluşturabileceğini kaydetti.

Salgın hastalıklarla mücadelede önleyici tedbirlerin önemine dikkat çeken Rogers, “Salgın buraya gelmeden önlem almamız gerekir” dedi.

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi’nin Ebola hastalığıyla ilgili aldığı kararları da değerlendiren Rogers, ülkenin mevcut sağlık altyapısının böyle bir virüsle mücadele konusunda yeterince hazırlıklı olmadığını savundu.

Sağlık Bakanlığı’nın olası bir Ebola vakasına karşı kapsamlı bir eylem planı oluşturması gerektiğini belirten Rogers, konunun göz ardı edilemeyecek kadar ciddi olduğunu söyledi.

Halk bilinçlendiriliyor

Eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise kamuoyunda yer alan bazı haberlerin yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirterek, KKTC’de Ebola virüsü görüldüğü yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti. Bakanlık olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile düzenli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Dinçyürek, olası risklere karşı gerekli tedbirlerin alındığını ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Genel Kurul’da yeniden söz alan Rogers ise konuşmasının yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirterek, amacının panik yaratmak değil, olası risklere dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026, 10:05