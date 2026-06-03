Yeterli ilgi yok

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Eski Başkanı Orhan Tolun, tv2020’de yayınlanan “Melis Günel ile Yüz Yüze” programında turizm sektörünün mevcut durumu ve yaşanan sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tolun, özellikle sektörün zor bir dönemden geçtiğini ve gerekli adımların atılmadığını belirtti.

Tolun, Ortadoğu’da yaşanan krizlerin de etkisiyle turizmin ciddi baskı altında olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın bu süreçte uyguladığı destek politikalarına dikkat çekti. Güney Kıbrıs’ın 8 maddelik bir öneri paketi ile turizm sektörüne yönelik teşvik ve destekler sunduğunu ifade eden Tolun, Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs’ı “güvenli ülke” statüsüne alırken Kuzey Kıbrıs’ın bu kapsamın dışında bırakılmasının sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Güneyde uygulanan politikaların turizmde ciddi bir gerileme yaşanmasını engellediğini savunan Tolun, Kuzey Kıbrıs’ta ise en önemli eksikliğin tanıtım ve reklam çalışmaları olduğunu dile getirdi. Turizmin canlanması için etkili bir tanıtım stratejisinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Tolun, geçmiş yıllarda yüzde 80 doluluk oranlarına ulaşan birçok otelin bayram döneminde yüzde 20 seviyelerine kadar gerilediğini belirtti. Bu düşüşte Kıbrıslı Türklerin tatil tercihlerini Güney Kıbrıs’tan yana kullanmasının etkili olduğunu ifade eden Tolun, Güney’de konaklama ücretine karşılık yemek hizmetlerinin de dahil olması nedeniyle fiyat avantajı oluştuğunu savundu.

Ekonomik daralma ciddi boyutlara ulaştı

Gecelik konaklama oranlarının 2.5 seviyelerine kadar gerilediğini dile getiren Tolun, turizm sektöründe yaşanan ekonomik daralmanın ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Pandemi döneminde turizm sektörünün önemli ölçüde nitelikli iş gücü kaybettiğini belirten Tolun, bu eksikliğin hâlâ giderilemediğini söyledi. 2019 yılı turizm rakamlarının dahi yakalanamadığını ifade eden Tolun, sektördeki sorunların çözümü için gerekli siyasi ve idari iradenin ortaya konulmadığını öne sürdü.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026, 09:55