Engelli maaşı alıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda evine çay içmeye çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Coşkun Tüylü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının akıl sağlığıyla ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi. Zanlının ayrıca engelli maaşı da aldığı ifade edilerek, ek süre istendi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, cinsel taciz ve darp olayının 17 Ağustos 2021 tarihinde, saat 09.00 sıralarında zanlının Ortaköy bölgesindeki evinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının daha önceden tanıdığı 38 yaşındaki kadını evine çay içmeye çağırdığını ifade etti. Polis, kadın eve girer girmez zanlının onu oturma odasındaki yatağa doğru ittiğini, rızası olmadan göğüslerini ve kalçasını okşamak suretiyle cinsel saldırı suçunu işlediğini dile getirdi. Polis, zanlının cinsel saldırı esnasında "Herkesle oluyorsun, benimle de olacaksın" demek suretiyle de cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Şikâyetin 9 Eylül 2021 tarihinde yapıldığını belirten polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu, cep telefonu dökümlerinin inceleneceğini, ayrıca şikâyetçi kadın ile zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ayrıca özürlü maaşı da aldığının tespit edildiğini vurgulayarak, 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.