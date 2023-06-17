Projeler hayat bulacak

Başbakan Ünal Üstel katıldığı bir programda, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile ülkenin sağlık, eğitim ve altyapı eksiklerinin tamamlanacağını söyledi.

Başbakan Üstel, protokolün, ülkenin ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda imzalandığını belirterek, “Hedeflerimizi en kısa zamanda bitireceğiz. Hiç kimsenin endişesi ve tasası olmasın. Halkımızın ülkemizin ihtiyacı ne ise onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Programda, Bakanlar Kurulu'nun döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik aldığı tedbirler paketi ve seçim sürecini değerlendiren Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerin, her sene imzalanan alışılmış protokollerden olduğunu kaydetti.

İmzalanan protokoller çerçevesinde ülkenin ihtiyacı projelerin yapılmasının sağlandığını ifade eden Üstel, dövizdeki dalgalanmayla birlikte, göreve geldikten sonra yeni bir protokol daha imzalandığını belirtti. Üstel, böylelikle 2022-2023’te halkın daha da fazla zorlanmasının önlendiğini kaydetti.

Program resmen yürürlükte

“31 Mart’ta yeni protokolün hazırlandığını ama Mayıs ayında, Türkiye’deki seçim sonrasında imzalandığını” söyleyen Başbakan Üstel, Mayıs ayından sonra da resmen yürürlüğe girdiğini anlattı.

Başbakan Üstel, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden sonra KKTC’de de depreme karşı hazırlıklı olunması açısından gereken önlemlerin alınmaya başladığını kaydetti. Yaşanan depremde “Şampiyon Melekleri” yitirdiklerini ve anılarını yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Üstel, 25 tane yeni okulu protokolle birlikte hayata geçireceklerini belirtti.

Okullardan sonra hastanelerin de proje dahilinde taratıldığını, güçlendirilmesi gerekenlerin ve yeni hastanelerin hayata geçirilmesinin de imzalanan protokolün içeriğinde yer aldığını kaydeden Üstel, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’de yapılacak yeni hastanelerin bu protokolle tamamlanacağını söyledi.

Başbakan Üstel, Karpaz bölgesindeki sağlık ocaklarına, Pamuklu'da yapılacak yeni ocakla bir yenisinin ekleneceğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, adanın tümünü ilgilendiren bir imar planının yapılması gereğine de işaret ederek, bu planların bir yasa olarak kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Üstel, protokolle, kırsal kesim arsalarının alt yapısının tamamlanmasının da sağlanacağını kaydetti.

“Tüm eksikler bir bir tamamlanacak”

Türkiye ile imzalanan mali iktisadi işbirliği protokolünde ülkenin tüm eksiklerinin tamamlanması adına maddeler olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, “Tüm eksikler bir bir tamamlanacak” dedi.

Başbakan Üstel, ülke yollarını, halka çile çektirmekten çıkaracaklarını ve yeni düzenlemelerle trafiğin rahatlatılacağını belirtti. Üstel, bunların mali iktisadi işbirliği projesinde yer aldığını ve Temmuz ayında tüm bu yeniliklerin açıklanacağını kaydetti.

Bakanlıkların bir yerleşke içerisinde olması için de adımlar attıklarını ve yeri bulduklarını ifade eden Üstel, “3 sene içerisinde Türkiye ile imzalanacak yeni protokollere bunları da koyacağız” dedi.

Kablo ile elektrik gelecek…

Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde yeni ekonomik tedbirlerin de açıklanacağını söyleyerek, vatandaşı ve ülkeyi rahatlatmak adına her adımı atacaklarını vurguladı.

Başbakan Üstel, “Elektrikte yaşanan sorunlara kesin çözüm getirilmesi adına Anavatan Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik gelecek ve enterkonektte sisteme geçilerek, güneş enerjisi sistemleri daha da yaygınlaşacak. 20 Temmuz’da yeni havalimanımız açılacak, yeni uçaklar gelecek, bilet fiyatları düşecek” ifadelerini kullandı.

Tatil 9 güne çıkacak mı?

Başbakan Üstel, önümüzde günlerde Kurban Bayramı olduğunu ve herkesin kendisine “ödeme yapılıp yapılmayacağını” sorduğunu kaydederek, taşımacıların alacaklarının, öğrenci burslarının ve kamuda çalışan tüm işçilerin bayramlıklarının ve ek mesailerinin haftaya ödeneceğini vurguladı.

Başbakan Üstel, “Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılamayacağı” konusunu da haftaya Bakanlar Kurulu’nda konuşacaklarını söyledi.

Turgut ve Karahasan’a Mücahitlik Madalyası

Başbakan Ünal Üstel, Babalar Günü ve Kurban Bayramı öncesinde Mücahit Hasan Turgut ve ailesi ile merhum Mücahit İbrahim Karahasan’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Başbakan Üstel, Hasan Turgut’a ve Karahasan’ın eşi Kadriye Karahasan’a Mücahitlik Madalyalarını takdim etti.

Açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, ülke için, vatan, bayrak ve Kıbrıslı Türklerin hür, bağımsız, özgür ve insan onuruna yakışan bir şekilde yaşayabilmesi için her türlü mücadeleyi veren tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi, Mücahit ve gazilere teşekkür etti.

