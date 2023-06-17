Kardeşlik bağları güçlenmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2012-2013 yıllarında Maldivler’in cumhurbaşkanı olan Dr. Mohamed Waheed Hassan ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, iki Müslüman ada ülkesi olan KKTC ve Maldivler’in bağlarına işaret ederek, Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanını KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Mohamed Waheed Hassan’ı KKTC’ye davet ettiği için ayrıca, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a teşekkür etti.

Eski cumhurbaşkanının KKTC’de bulunmasının kardeşlik bağlarını canlandırması bakımından önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Yaşadığımız büyük dünyada, Maldivler ve KKTC gibi küçük devletlerin turizm, eğitim, kültür gibi alanlarda iş birliği yaparak ilişkiler geliştirmeleri çok önemlidir. Bu ilişkilerin geliştirilmesi hepimizi zenginleştirir. Tüm Maldiv halkına en iyi dileklerimi iletir, Maldivler’den daha fazla sayıda öğrenciyi ülkemizde görmeyi temenni ederim. Daha iyi bir dünya için gelecekte farklı alanlarda karşılıklı ilişkileri geliştirmeyi dilerim”.

Maldivler’in 5. Cumhurbaşkanı Dr. Mohamed Waheed Hassan da konuşmasında, KKTC’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin çok güzel bir olduğunu söyledi. Waheed, KKTC halkına başarı ve huzur diledi.

Tatar’dan Fransa’ya sert mesaj

Öte yandan Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Larnaka kentine deniz üssü kurulması konusunda Fransa ile ilk görüşmeleri gerçekleştirmesiyle ilgili "Fransa'nın, GKRY'ye üs kurması ve ABD'nin silahlandırması, Kıbrıs'ın kuruluş anlaşmalarının açık ve net ihlalidir." dedi.

Tatar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tatar, Rum yönetiminin, uluslararası meşruiyet sağlamak amacıyla "Kıbrıs Cumhuriyeti" kurulurken 1960'ta Kıbrıs, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan tarafından imzalanan, "kuruluş, ittifak ve garantiler" başlığı altındaki 3 anlaşmaya bağlılığını her platformda dile getirdiğini aktardı.