Önemli başarı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın torunu Rauf Alp Denktaş, Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

TC Dışişleri Bakanlığındaki diplomatik kariyerine 2001’de başlayan Denktaş, Romanya, İsrail, ABD ve BM’de Türkiye'yi temsilen çeşitli görevlerde bulundu. Denktaş şu an Türkiye Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Rauf Alp Denktaş, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde ekonomi alanında lisans ve Londra Üniversitesi'nde Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. AA'nın haberine göre, Fidan, yeni görevleri tebliğ ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

2015'te Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak göreve başlayan, 2019'dan bugüne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Şubat 2022'den bu yana Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler

Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

"Paris Büyükelçiliğine Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Yunus Demirer, Varşova Büyükelçiliğine Rauf Alp Denktaş, Asuncion Büyükelçiliğine Yavuz Kül, Fas Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdindeki Daimi Temsilciliğe Güvenlik İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Madrid Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci."