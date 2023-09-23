Sağlıklı iletişim için şart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret etti.

Açıklamaya göre toplantıya, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Bakan ve heyetine Birliği ziyaret ettikleri için teşekkür etti.

Seçim döneminde her görüşten siyasi partinin KTMMOB’yi ziyaret ettiğini anlatan Adanır, “Hepsi ile özellikle teknik konularda ülkenin geleceği ile ilgili neler yapılması gerekir, toplumun ve bizlerin neler beklediğimizle ilgili fikirlerimizi paylaşırız. Ziyaret edenlere her zaman da şunu söyleriz; Meclise girerken Birliğimize bağlı Odaların üyelerinden birilerinin seçilmesi, hem bizim için hem toplum için hem de ülke siyaseti için büyük kazanımdır” dedi.

Tunç Adanır, devlet yapısı içerisinde teknik donanımlı kişilerin olmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Bu teknik donanıma sahip kişilerin gerek siyasi hayatta gerekse kamuda üst düzey görevde olması bizim için çok önemlidir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de iletişim kurma açısındandır. Son zamanlarda bu iletişim kısmında büyük zorluklar çekmekteyiz ki sizinle yakın geçmiş dönemde bu konuları birlikte yaşadık, bundan dolayı da size tekrardan teşekkür ederiz” dedi.

İletişim kurmanın önemine işaret eden Adanır, son dönemlerde kendilerini ilgilendiren teknik konularda KTMMOB ve bağlı odalardan görüş alınmadığını ifade ederek bundan duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Gardiyanoğlu: KTMMOB’den ciddi desteğe ihtiyacımız var

Gardiyanoğlu da konuşmasında, bakan olarak ilk resmi ziyaretinin KTMMOB’ye yaptığını belirterek, “Başkan ile konuştuğumda üyesi olduğum Birliğe ben gelmek istediğimi söyledim” dedi.

“Elimiz biraz dolu geldik” diyen Sadık Gardiyanoğlu, “Başkanın söylediği birçok şeye katılıyorum. Özellikle bu iletişimsizlik konusunda bir köprü olarak bazı yanlış anlaşılmaları da rayına koymaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar bakanlığa ait birçok sosyal tesisin olduğunu anlatan Gardiyanoğlu, “Bunlar 18 yaş üstü ve altı rehabilitasyon merkezlerimiz, yaşlı bakım evlerimiz huzurevlerimiz ile ilgilidir. Tesisleri müdür ve müsteşarımlar birlikte gezdiğimde çok ciddi yapısal anlamda eksikliklerimiz var. Bunları Planlama ve İnşaat Dairemiz ile görüştüğümüzde maalesef evet yapılabilir ama uzun bir süreç alacağını anlıyoruz” dedi.

KTMMOB’den ciddi desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, “Bizim blokelerimiz veren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi veya diğer birimler, KTMMOB’nin raporlarını kabul ediyor. Bununla ilgili sizlerden oluşacak bir komitenin çalışması ile eksiği olan binalarımızla ilgili keşif ve ihaleye çıkma zorunluluğunda şartnamelerin sizler tarafından hazırlanmasını isteyeceğiz” ifadelerini kullandı.

