Tüm suçlamaları reddetti

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının üçüncü duruşması dün görüldü. Duruşmada sanık kürsüsüne çıkan İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt suçlamaları reddederek, kendisinin katil olmadığını, otel sahibi olduğunu söyledi.

1974’te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirten Bozkurt, suçsuz olduğunu yineleyerek, “Öyle olsa savaştan kaçardım” ifadesini kullandı.

Acılı aileler mahkemede konuştu

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada ilk olarak dinlenmeyen ve yeniden söz alan ailelerin beyanlarına yer verildi.

Ailelerden Pervin Aksoy İpekçioğlu, Gazi Üniversitesi’nin raporuna göre iki tahliye verildiğini, ancak bu raporda çelişki olduğu gerekçesiyle 9 Eylül Üniversitesi’nden yeniden bir rapor istendiğini anımsattı.

İpekçioğlu, Gazi Üniversitesi’nin çelişkili raporuna göre, adli kontrol şartıyla tahliye edilen Halil Bağcı ve Efe Bozkurt’un tekrar tutuklanmasını talep etti.

Yeniden söz alan diğer aileler de adalet istemlerini yineledi.

Hülya Fırat Kılıç ise, 6 Şubat’tan sonra Adıyaman’a 16 ay sonra gelebildiğini söyledi. Kılıç, Ahmet Bozkurt’a seslenerek, “Siz İsias’ın kolonlarını kestiniz ama adaletin kolonlarını katledemeyeceksiniz. Bir katliam yarattınız ama bir hukuk katliamı yaratmayacaksınız” dedi.

Adıyaman’a geldiğinde, Adıyaman’ı yıkılmış göreceğini düşündüğünü ancak aslında yıkılmadığını ifade eden Kılıç, “Yıkılan sadece sizin binanız. O çadıra girip evladımı teşhis etmek zorunda kaldım. Siz katilsiniz, bunu yüzünüze vurmaya geldim. Şikâyetçiyim sanıklardan...” dedi.

Tur rehberlerinin ailelerinden Mustafa Dursun da, Adıyaman’a geldiklerinde yıkılan bir otel görmeyi beklerken, enkaz dahi olmadığını belirtti. Dursun, “Adalet istiyoruz” dedi.

Ahmet Bozkurt: Ben katil değilim

Daha sonra sanıklar ve avukatları dinlenmeye başlandı. İlk olarak İsias Otel’in sahibi Ahmet Bozkurt dinlendi.

Sanık Ahmet Bozkurt, suçlamaları reddederek, kendisinin katil olmadığını, otel sahibi olduğunu söyledi.

Depremde en çok hasarı Adıyaman ve Hatay’ın gördüğünü ifade eden Bozkurt, mal sahibi olarak binasını en iyi şekilde inşa ettirdiğini kaydetti. Bozkurt, binanın 13 katın yükünü taşıyacak şekilde yapıldığını söyledi.

Binayı yapacak mimar ve mühendislerine bunu anlattığını dile getiren Bozkurt, “Kaçma ihtimalim olduğu söyleniyor, kaçmam. Çünkü suçsuz insan kaçmaz” dedi. 1974’te Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirten Bozkurt, suçsuz olduğunu yineleyerek, “Öyle olsa savaştan kaçardım” ifadesini kullandı.

Mehmet Fatih Bozkurt tahliyesini talep etti

Sanık Mehmet Fatih Bozkurt, otelde yetkili olmadığını hiçbir zaman ifade etmediğini belirtti. Bozkurt, 1993-1995 arasında inşaatın yapımında kendisinin olmadığını ancak babasının yaptığı işlere itimat ettiğini, güvendiğini söyledi. Bozkurt, “2001’de şirkete dahil oldum ama işletmede bulunup, orasını yönetmedim” dedi.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Mehmet Fatih Bozkurt, tahliyesini talep etti.

Sanık Erdem Yıldız da, durumunun açık olduğunu belirterek, konunun açıklığa kavuşacağına inandığını söyledi.

Davada daha sonra sanık avukatları dinlenmeye başladı.

Tutuklu sanıkların avukatları, depremin üzerinden yaklaşık 15 ay geçtiğini belirterek, geçen süre dikkate alınıp, tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

Duruşmaya, ara kararları açıklamak üzere 15 dakika ara verildi.

Ara kararlar açıklandı

Mahkeme saat 13.00’te yeniden toplanarak ara karalarını açıkladı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt, Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına; diğer 8 sanığın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Hakkında soruşturma izni çıkarılan kamu görevlilerinin dosyalarının akıbeti öğrenilecek.

Bir sonraki duruşma 22 Ekim’de saat 10.00'da yapılacak.

Davanın geçmişi

İsias Otel davasının ikinci duruşması, 26 Nisan’da Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmüş ve 72 ölü, 8 yaralı olan ana dosya ile 2 yaralının daha olduğu ek dosya birleştirilmişti. Dört gün süren ilk duruşma ardından, tek gün görüşülen ikinci duruşmada, mahkeme ara kararlar almıştı.

Mahkeme ikinci duruşmada aldığı ara karara göre; tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devamına, 8 sanığın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına, ayrıca Gazi Üniversitesi dışında mümkünse teknik bir üniversiteden yeniden bilirkişi raporu talep edilmesine karar vermişti. Mahkeme, bir sonraki duruşma tarihini ise; 12 Haziran saat 10.00 olarak belirlemişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 10:04