‘Başka zaman yok’

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriu, Kıbrıs konusunda kaçırılacak daha fazla fırsat ve zaman olmadığını söyledi.

Londra’da temaslarda bulunan Anita Dimitriu, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlar, DİSİ’nin İngiltere’deki yetkilileri ve öğrencilerle bir araya geldi. Alithia gazetesinin haberine göre, Dimitriu, burada Kıbrıs sorununda bazı açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.

Dimitriu, BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisinin Kıbrıs sorununa müdahil olmasının akabinde, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde kendilerini müzakere masasına götürecek koordineli, kolektif ve doğru icraatlarda bulunulması açısından durumun kritik olduğuna dikkat çekti. Dimitriyu, kayıp fırsatlar için başka zaman olmadığını sözlerine ekledi.