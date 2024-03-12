Doğru adım 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 14.15’te Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel kurulun gündeminde, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi, Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesinin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemi Hesaplarına ilişkin Sayıştay Denetim Raporu vardı.

Gündemde ayrıca, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi de bulunuyordu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yükseköğrenimdeki sorunlar konuşuldu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın konuşmasını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "YÖDAK'tan tek beklentimiz denetimdir" dedi. Çavuşoğlu, ön izin verilen ancak aktif olmayan tüm üniversitelerin izinlerinin iptal edileceğini de açıkladı.

Meclis Genel Kurulunda ilk olarak bilgi ve onaya sunuşlar bölümünde; Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle onaylandı.

Vakıflar İdaresine ait Lefkoşa Ortaköy’de bulunan bir emlake ilaveten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yapılması için 49 yıllığına Near East’e kiralanmasına ilişkin bir karar tasarısının geri çekilmesi de bilgiye getirildi.

Erhürman: Korsa taşımacılığa ceza yetersiz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis İç Tüzüğü'nün 62. maddesi tahtında "yükseköğretim ve toplu taşımacılık" alanıyla ilgili konuşma yaptı.

Korsan, kaçak taşımacılık yapıldığının söylendiğini dile getiren Erhürman, verilen cezaların yetersiz olduğunu dolayısıyla kaçak taksiciliğin önüne geçilemediğini, caydırıcı cezalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Güneye yapılan taşımacılıkla ilgili Güneyin sıkı denetim getirmeye hazırlandığını söyleyen Erhürman, “Bunun hayata gelmesi halinde sektör o gün yerle bir olur. Bunu Güneyle doğru dürüst görüşmek gerekir” dedi.

Güney Kıbrıs’ta yapılan bir ankette halkın en büyük sorunun pahalılık olduğunu belirttiğini söyleyen Erhürman, “En büyük sorun pahalılık iken, Euro 35,5 seviyesindeyken bu taraftan insanlar alışveriş yapmak için Güney Kıbrıs’a gidiyor. Bu akıl alır bir iş değil. İnanılmaz bir veridir” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman “Bu Meclisin yenilenmesi gerekir. Erken seçime gidip bu işi temizlemek gerekir” diye konuştu.

Çavuşoğlu: 2017’den sonra ön izin verilmedi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversite sayıları ve ön izinlerle ilgili soruları yanıtlayarak, aktive olmamış 12 üniversiteyle ilgili savcılığa soru sorulduğunu, iki yıl geçmiş olması üzerine izinlerinin iptal olduğunu değerlendirdiklerini, savcılıktan bu yönde yazı gelmesi halinde aktive olmamış tüm üniversitelerinin izinlerinin iptal edileceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, 2017’den sonra ön izin verilmediğini vurguladı.

“Bu ülke için buradayız” diyen Çavuşoğlu, eğitim kurumları ile ilgili artışın söz konusu olduğunu ancak öğrenci sayısına ilişkin kısıtlama getirildiğini, denetimlerin yapıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının yükseköğrenimin yaşadığı tüm sıkıntılarla ilgili çalışma yaptığını kaydetti.

"YÖDAK'tan tek beklentimiz denetim"

Bakanlık ile YÖDAK arasında yetki karmaşası olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, YÖDAK’tan tek beklentilerinin denetim olduğunu, bunu birçok kez söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu, dört beş aydan beri eğitim kurumlarının denetlendiğini, yakında ardı ardına kapatmaların gündeme geleceğini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim bugün saat 10.00’da yapılacak.