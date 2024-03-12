Sivilleri hedef aldı

İsrail ordusu, Ramazan'ın ilk gününde Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda onlarca sivili öldürdü. Bölgede binlerce ailenin iftarlarını açacak bir öğün yemek bulamadığı ifade edildi.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde doğrudan sivillerin evlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Ramazan'ın ilk gününde gerçekleşen saldırılarda Filistinli onlarca sivil öldürüldü ve yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde Ebu Nasır isimli vatandaşın evini havadan bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, Sivil Savunma çalışanlarının söz konusu evin enkazından çok sayıda cansız bedeni çıkardığı aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki ez-Zeytun Mahallesi'nde ed-Dahduh ailesine ait evi bombaladığı bilgisini verdi.

İsrail ordusunun ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırına yakın yaklaşık 1,5 milyon insanın sığındığı Refah kentinde de bir evi bombalayarak 3 kişiyi öldürdüğü, çok sayıda sivili yaraladığı belirtildi. Ramazan ayının birinci gününde Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesinde saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentini hem savaş uçaklarıyla hem de topçu atışlarıyla vurdu.

"Yiyecek bulunamıyor"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri öldürmeye devam ederek kadın ve çocuklara karşı işlediği suçları sürdürüyor" dedi.

Sevabite, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze Şeridi'nde insani bir felaket söz konusu. Öyle ki binlerce aile, Ramazan'ın ilk gününde iftarlarını açacakları bir öğün yemek bulamadı. Gazze'deki açlık sebebiyle can kayıpları artmaya devam edecek. Gazze Şeridi'nde 2 milyonu aşkın yerinden edilmiş vatandaş, sığındıkları 100'den fazla mekanda yiyecek bulamıyorlar."