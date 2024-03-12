Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü siyasetin gündemini değiştiren "Bu benim final seçimim. Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim olacak." açıklamasında bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de yeniden aday olabilmesi mümkün mü? Anayasaya göre Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için 2 seçenek var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu İstanbul'da verdiği "son seçimim" mesajı siyasetin gündemine oturdu.

Anayasa'nın 101. maddesi "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir." hükmünü içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 2'inci döneminde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de aday olabilmesi için 2 seçenek var.

Yeniden aday olabilir mi?

Onlardan ilki, Meclis'in Cumhurbaşkanı'nın görev süresi dolmadan önce seçimlerin yenilenmesi kararı alması. Anayasa'nın 116. maddesi, "İkinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" diyor.

Bu durumun gerçekleşebilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki sandalye sayısı ise 313. AK Parti ve MHP'nin seçimlerinin yenilenmesi kararını alabilmesi için yeterli sayıda oyu yok.

İkinci seçenek ise, anayasa değişikliği.

Ankara kulislerinde, yerel seçimlerin ardından yeni anayasa çalışmalarına hız verileceği belirtilirken o çalışmanın içinde 2 dönem şartının olup olmayacağı ise henüz net değil.

Erdoğan ilk iftarı şehit aileleri ile yaptı

Bu arada Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Kendilerinin her meselelerinde yanlarında olmak gönüllerini hoş etmek rızalarını almak boynumuzun borcudur." dedi.