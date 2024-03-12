Örnek bir kişilikti

Afet İLBAN

Hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Federe Devleti eski bakanı, TMT mücahidi, Ulusal Birlik Partisi (UBP) kurucularından Tuncer Arifoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı.

Arifoğlu için Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi. Törene, başta ailesi olmak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 3.Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, eski başbakanlardan Hakkı Atun, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, meclis çalışanları ve Arifoğlu’nun sevenleri katıldı.

Törende, saygı duruşunun ardından Tuncer Arifoğlu’nun özgeçmişi okundu. Konuşmaların sonrasında Arifoğlu’nun naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törendeki konuşmasına, “Bugün Tuncer abimizi buradan ebedi yolculuğuna uğurlamak için en üst düzeyde toplanmış bulunmaktayız” diyerek, başladı.

Arifoğlu’nun, Erenköy mücahidi olduğunu, ABD’de yüksek lisans yaptığını hatırlatan Tatar, Arifoğlu’nun, en üst kurumlarda vazife alabilecekken ülkesine geri döndüğünü ve milli mücadeleye mücahit, nefer olarak hizmet sunduğunu vurguladı.

Ailesine başsağlığı, Tuncer Arifoğlu’na Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun” dedi.

Töre: Bizlere rehber oldu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Tuncer Arifoğlu’nu, gençlik yıllarında tanıdıklarını ve onu hep örnek aldıklarını belirterek, Arifoğlu’nun fikirlerine daima başvurduklarını söyledi.

Arifoğlu’nun, UBP’de genel sekreterlik görevinde bulunduğunu, Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığını ifade eden Töre, Arifoğlu’nun, yöneticilik ve dekanlık yaptığına da dikkat çekti.

Sonuç: Onun vizyonunu yaşatmak görevdir

Arifoğlu’nun ailesi adına konuşma yapan yeğeni Arif Sonuç ise ilk olarak, başsağlığı ve rahmet dileyen herkese teşekkür etti.

Tuncer Arifoğlu’nun ailesini, köyünü, vatanını, anavatanını, milletini, insanları seven iyi yetişmiş, değerli bir kişi olduğunu vurgulayan Sonuç, Arifoğlu’nun, Kıbrıs Türkü’ne gerek siyaset gerekse bankacılık alanında önemli hizmetler verdiğini dile getirdi.

Tuncer Arifoğlu, İsmail Safa Camiinde kılınan öğle namazına müteakip, Lefkoşa Mezarlığına defnedildi.

