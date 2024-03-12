Vefa örneği

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, UBP heyeti Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Atatürk ile annesi Zübeyde Hanım’ın anıtlarına çelenk sundu.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, kadın kolları başkanı Nükte Olgun ve kadın kollarından oluşan heyet, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun eşi Meral Eroğlu’nu, Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün’ü, İrsen Küçük’ün eşi Gülün Küçük’ü ve Faiz Sucuoğlu’nun eşi Ece Sucuoğlu’nu ziyaret etti.

Açıklamada, ziyaretlere; Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi Oya Ertuğruloğlu, Mustafa Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay, Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel ile devam edileceği de belirtildi.

