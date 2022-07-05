Erhürman: Zam var elektrik yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda (Kıb-Tek) yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hukuka aykırılık var. İhalesiz akaryakıt alımı girişimi var. Yasa gücünde kararname yetmedi, Bakanlar Kurulu kararı var. Okkalı zam var. Ama elektrik yok." diyen Erhürman, gaileinin ülke, halk ve yönetmek olmadığını söyledi.

Erhürman, "Gaile Kıbrıs Türk halkının elinde ne kaldıysa onu da batırmak, bunu da yönetemediniz deyip elden çıkarmak. Bu halkın öz güvenini, öz saygısını tahrip etmek… Ve hala öyle olmadığını sanıyorsunuz ama bilin ki bu halkın her bir bireyi bunun fena halde farkında!" dedi.

