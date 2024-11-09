“Tuna boylarında  kahve diplomasisi”

Rum basını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Macaristan’daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın da bulunduğu masada birlikte kahve içip sohbet etmesini “ilgi çekici ve alışılmadık” vurgusuyla aktardı.

Politis “Tuna Boylarında Diplomasi Kahvesi… Erdoğan-Hristodulidis Budapeşte’deki Avrupa Toplantısı Çerçevesinde Konuştu” başlığıyla manşete çektiği haberinde Türkiye’nin “son dönemde Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu tavrın soğuk duş etkisi yaptığını” öne sürdü.

Gazete Türkiye’nin bir yandan “artık üçlü görüşme ve genişletilmiş görüşme anlaşması gibi diyaloğa elverişli bazı hareketlere "müsaade ettiğini" öte yandan da bu hareketleri, sorunu farklı şekilde çözme çabalarına dahil ettiğini yazdı.

Gazete Kıbrıs sorununun çözüm şekliyle ilgili anlaşmazlıklar devam ederken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in birlikte kahve içip sohbet etmesini “ilgi çekici gelişme” olarak niteledi.

Gazete kahve sohbetinin “Kıbrıs sorununun, çözüm çabalarına yönelik sürecin önemli bileşeni olan Türkiye- AB ilişkilerinin yeniden canlanmasının delili olduğunu” yazdı ve Erdoğan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde yaptığı konuşmanın üst hiyerarşik sıralarında bulunan konuların da bunu yansıttığına işaret etti.

Hristodulidis’i kaynak göstererek, Erdoğan’ın konuşmasında Türkiye’nin AB ile daha çok iş birliğine ihtiyacı olduğu mesajı verdiğini yazan gazete, AB’yi en önemli jeopolitik enstrümanlardan biri olarak niteleyerek devam eden krizlerin çözümlenmesinde toplu eyleme gerek olduğundan söz ettiğini kaydetti. Haberde Türkiye’nin çözümün parçası olduğunu söyleyerek ülkesinin Avrupa Savunma Örgütü’ne (European Defence Agency) girmesinden yana tavır koyduğu da kaydedildi.

“Ankara tezini tekrarladı”

Ankara’nın Kıbrıs’ta iki ayrı devlet tezini tekrarladığını yazan gazete Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi sayfası kapanmıştır dediğine de yer verdi. Haberde Fidan'ın bu sözü, Yunan dengi Yorgos Yerapetridis ile bugün Atina’da gerçekleşecek görüşmesine saatler kala söylediğine dikkat çekti. Gazete şu anda bir müzakere süreci bulunmadığını belirten Fidan’ın, farklı çözüm şekilleri aracılığıyla bir çözümün elbette mümkün olduğuna işaret ettiğini de ekledi.

“Çok taraflı gayriresmi görüşme Kasım sonu Aralık başı”

Fileleftheos Budapeşte’deki kahve sohbeti ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunan dengi Yorgos Yerapetridis’in dün Atina’da yapacağı görüşmenin “Kıbrıs sorununda bundan sonrası açısından iyi bir ortam yarattığını, önümüzdeki haftalarda BM tarafında da gelişme ve hareketler beklendiğini yazdı.

Gazete “Beşlinin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Görüşmesi Aralık Başlarında... Gayriresmi Çok Taraflı Görüşme Yıl Sonundan Önce” başlıklı haberinde edindiği bilgilere dayanarak BM Genel Sekreteri’nin gayriresmi çok taraflı görüşme daveti yapacağını yazdı.

Bu görüşme zamanının ise muhtemelen Kasım sonu-Aralık başı olacağını belirten gazete Genel Sekreterliğin, önümüzdeki dönemde beş müdahil taraf ile temas için çalıştığını yazdı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024, 09:54