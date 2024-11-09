İtirazları dikkate alınmadı

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut'un davası dün yeniden görüşüldü. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Simon Aykut’un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Lefkoşa’da 3 yargıcın hazır olduğu duruşmada mahkeme, bu davayı görüşme yetkisinin olmadığına dair iddiayı reddetti.

Duruşma sonrasında polis aracına bindirilirken gazeteci Serhat İncirli'ye seslenen Simon Aykut “Söyleyin Ersin Tatar’a, beni unuttunuz” diye haykırdı. Aykut ayrıca gazetecilere yaptığı açıklamada, “Siz beni İsrailli olarak görüyorsunuz. Ben KKTC vatandaşıyım” dedi.

Simon Aykut neden tutuklu

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.



Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024, 09:55