‘Patron’ aranıyor

Suna ERDEN

Nijerya’dan valizle getirilen ve Ercan Havalimanı’ndan ülkeye sokulan 2 buçuk milyon TL değerindeki 2 kilo 250 gram methamfetamin türü uyuşturucu ve 4 kilo 340 gram hintkeneviriyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucuyu ülkeye ithal eden Jennifer Trayc Ohunyon ile KKTC’de piyasaya süren

Ibunola Ruben Oliver, Louis Ekene Ubah, Ugochukwu Ezekiel Ugwu, Ruth Iyamu, Ogecchukwu Maureen ve Yasmine Uthman dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suçla bağlantılı 4 kişinin daha arandığı açıklandı.

2 kilo 250 gramı 2 buçuk milyon TL

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin ve 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Polis; operasyonda Ibunola Ruben Oliver, Louis Ekene Ubah, Ugochukwu Ezekiel Ugwu, Ruth Iyamu, Ogecchukwu Maureen, Yasmine Uthman’ı bir süredir takibe aldıklarını ve ‘Toz Duman’ operasyonuyla yakaladıklarını söyledi.

Güney Afrika, Güney Kıbrıs ve KKTC bağlantılı düzenlenen operasyonda Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketine gelen paketin içerisinde uyuşturucu olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, kargoyu almaya gelen Ibunola Ruben Oliver’in tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis, kargo paketi içerisinde yapılan kontrolde piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı.

300 gramını bin 500 Euro’ya sattı

Polis memuru, Ibunola Ruben Oliver’den yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu ve şu anda aranmakta olan bir şahsın adına gönderilmesini sağladığını ve yine aynı şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu paketini Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, Louis Ekene Ubah’ın da Girne’deki ikamet adresinde tespit edildiğini söyledi. Polis, Ubah’la birlikte aynı evde kalan Ugochukwu Ezekiel Ugwu ve Rurh Iyamu’nun tespit edilerek alıkonduğunu ayrıca yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Naira (Nijerya parası) bin 345 Euro, 750 Sterlin ve bin 163 dolar nakit paranın bulunarak, emare alındığını belirtti.



Polis; Louis Ekene Ubah'ın Girne’de ikamet ettiği adreste yapılan aramada 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı.Polis, Louis Ekene Ubah'dan yapılan soruşturmada ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bir kısmını 27 Ekim 2021 tarihinde internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne'de bırakılan bir yerden alıp ikametgâhına götürdüğünün belirlendiğini söyledi.Polis, Louis Ekene Ubah'ın uyuşturucunun 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Uyuşturucu getiren de yakalandı

Polis; ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, suçla bağlantılı aranan Jennifer Trayc Ohunyon’un da geçtiğimiz Perşembe günü tespit edilerek, yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının Gönyeli’deki ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade etti.

Polis memuru, Ohunyon’un ifadesinde 20 Ekim 2021 tarihinde Nijerya Havalimanında Ruben Oliver Ibunoluwa'nin yönlendirmesiyle içerisinde uyuşturucu olan valizi teslim alarak, KKTC'ne getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının getirdiği valizi Ruben Oliver Ibunoluwa'ya teslim ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının kısmen suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, 4 kişinin arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlıların 4 gün daha soruşturma amaçlı tutuklu kalmasına emir verdi.