Soruşturma sürüyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan Hüseyin Atatüre, Hasan Akmergiz ve İbrahim Turaç hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, 4 gün ek süre istendi. Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy, 4 Kasım 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Hüseyin Atatüre’nin ikametgâhında ve tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Alınan bilgi üzerine ayni gün zanlı Atatüre’nin ikametgâhına gidilip kapının çalındığında ev içerisinde koşuşturma olduğunun fark edildiğini söyleyen Özdesoy, ev içerisinde olması muhtemel uyuşturucu maddelerin yok edilme ihtimali göz önünde bulundurularak evin penceresinden içeriye giriş yapıldığını açıkladı.

Zanlılar yatak odasında yakalandı

Eve girildiğinde zanlı Hüseyin Atatüre, İbrahim Turaç ve Hasan Akmergiz’in yatak odasında tespit edilerek alıkonulduklarını söyleyen Özdesoy, zanlıların üzerinde yapılan aramada zanlı Turaç’ın giydiği eşofmanın cebinde, içerisinde yaklaşık 2 gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu anımsattı.



Polis, akabinde evde yapılan aramada ise zanlıların tespit edildiği yatak odasında 4 gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca ikametgahta, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 5 adet ucu yanık sarma sigaranın da bulunduğunu belirten Özdesoy, tespit edilen maddelerin emare alınarak zanlıların tutuklandığını açıkladı.Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Özdesoy, zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.Mahkeme zanlı Atatüre, Turaç ve Akmergiz'in soruşturma maksatlı 4’er gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.