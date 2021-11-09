Sonuçlar bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen baskın sonucunda, toplamda 143 gram uyuşturucu madde, bir adet uyuşturuculu hap ve 18 tane kanunsuz hava tüfeği fişeği ile yakalanan Savaş Kadı, Atıf Adem ve Doğan Kadı hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların tasarrufunda bulunarak emare alınan ve analize gönderilen uyuşturucu maddeler ve patlayıcı maddelerle ilgili raporun temin edilmediği ve analiz sonuçlarının beklendiği belirtildi.

Polis ek süre istedi

Olayın soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Hasan Selvili; 4 Kasım 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Savaş Kadı’nın evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini anımsattı.

İhbar ışığında söz konusu eve gidildiğinde zanlı Savaş Kadı’nın bir araçta tespit edilerek alıkonulduğunu belirten Selvili, daha sonra zanlı Savaş Kadı ile birlikte evine gidildiğini ve evde zanlı Atıf Adem’in de tespit edilerek alıkonulduğunu açıkladı.

Selvili; zanlıların üzerinde yapılan aramada zanlı Adem’in giydiği eşofmanın cebinde 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.



Ardından söz konusu evde yapılan aramada salonda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet Suboxone hap bulunduğunu belirten Selvili, devam eden aramada ise mutfakta, üzerinde sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi ve tencerenin içinde de 135 gr sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti.İkametgahta devam eden aramada zanlı Adem’in kaldığı yatak odasında 18 adet av tüfeği fişeği ve içerisinde sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elektronik nargile bulunduğunu kaydeden Selvili, ikametgahın bir diğer yatak odasında ise 4 gram daha sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Rapor çıkmadı

Yürütülen soruşturmada zanlı Doğan Kadı’nın da konu evde kaldığının öğrenildiğini belirten Selvili, Doğan’ın operasyon sırasında eve geldiğini, polisi görmesi üzerine kaçtığını, zanlı Doğan Kadı’nın daha sonra polise geldiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlıların üzerinde ve söz konusu ikametgahta tespit edilen uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile patlayıcı maddelerin ilgili birimlere incelemeye gönderildiğini kaydeden Selvili, henüz bir raporun temin edilemediğini ve çıkacak olan sonuçların soruşturma açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Selvili, zanlıların 4’er gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlı Savaş Kadı, Atıf Adem ve Doğan Kadı’nın soruşturma maksatlı 4’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.