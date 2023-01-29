İkincisi 10 Haziran’da

Ömer KADİROĞLU

Kolejlere giriş sınavının birinci basamağı dün gerçekleştirildi. Sıvanda 2 bini aşkın öğrenci ter döktü. Aileler de sınavların yapıldığı merkezlerde bekleyişe geçerken, çocuklarının heyecanını paylaştı.

Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere toplam dokuz sınav merkezinde gerçekleştirildi. İki oturumda gerçekleşen sınavın birinci oturumu 09.00'da, ikinci oturumu 11.00-12.30 saatleri arasında yapıldı. Kolej Giriş Sınavı, “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli bir sıralama sınavı. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlandı.

KGS-2 Haziran'da

Kolej Giriş Sınavları’nın 2’nci basamak sınavı (KGS-2) ise 10 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2022-2023 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler. Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2022-2023 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.





Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023, 02:32