Kararsızlar etkili olacak

Güney Kıbrıs’ta 5 Şubat’ta yapılacak başkanlık seçimine sayılı günler kala anket patlaması yaşanıyor. Anketlerin tümünde üç adayın ismi ön plana çıkıyor.

Seçimlerin bağımsız aday Nikos Hristodulidis, DİSİ adayı Averof Neofitu ve AKEL’in adayı Andreas Mavroyannis arasında geçeceğini gösteriyor.

Politis’in “Üçü Kararsızların Terazisinde… Başkanlık Seçimi Öncesinde Noverna’nın Politis Hesabına Yaptığı Son Anket” başlığıyla sonuçlarını manşete çektiği ankette, sandığa gidip oy kullanacağını söyleyenlerin yüzde 32,7’si Nikos Hristodulidis, yüzde 26,4’ü Averof Neofitu, yüzde 24,4’ü Andreas Mavroyannis’e oy vereceğini söyledi. ELAM Başkanı ve başkan adayı Hristos Hristu yüzde 6,8 ile üç ana adaydan sonra en yüksek oy alan dördüncü aday olması dikkat çekti.

Gazete Averof Neofitu’nun DİSİ içerisinden aldığı desteği artırmış olmasına karşın, bu anketten, desteği Nikos Hristodulidis’e destek veren DİSİ’lilerden değil kararsız DİSİ’lilerden aldığını gösterdiğine dikkat çekti. Andreas Mavroyannis’in de AKEL’den aldığı yüzde 72’lik (12-19 Ocak) desteğin yüzde 80’e ulaştığını ekledi.

ELAM Başkanı dördüncü sırada

Anketin künyesinde Noverna Analytics & Research tarafından 20-26 Ocak döneminde, oy kullanma hakkı olan rastgele seçilmiş 854 kişi arasında yapılan, demografik seçmen profili dikkate alınarak dengelenmiş, yüzde 2,7 hata payı ile güvenilirlik oranının yüzde 95 olduğu kaydedildi.

Seçimin birinci turunda kime oy vermek niyetinde olunduğu genel sorusuna katılımcıların yüzde 26,5’i Nikos Hristodulidis, yüzde 21,4’ü Averof Neofitu, yüzde 19,8’i Andreas Mavroyannis, yüzde 5,5’i Hristos Hristu, yüzde 2,7’si Konstantinos Hristofidis, yüzde 2,7’si Ahilleas Dimitriadis, yüzde 1,6’sı Yorgos Kolokasidis, yüzde 0,9’u “diğer”, yüzde 1,3 “boş oy”, yüzde 12’si “oy kullanmayacağım/kararsızım” dedi, yüzde 4,7’si cevap vermeyi reddetti.

Seçimin birinci turunda sandığa gidip birine oy verecek olanların yüzde 32,7’si Nikos Hristodulidis, yüzde 26,4’ü Averof Neofitu, yüzde 24,4’ü Andreas Mavroyannis, yüzde 6,8’i Hristos Hristu, yüzde 3,3’ü Konstantinos Hristofidis, yüzde 3,3’ü Ahilleas Dimitriadis, yüzde 2,0’si Yorgos Kolokasidis, yüzde 1,1’, “diğer” cevabını verdi.

Oy kullanmalarının ne kadar kesin olduğu sorulduğunda katılımcıların yüzde 74’ü “kesinlikle evet” , yüzde 17’si, “muhtemelen evet”, yüzde 4’ü “muhtemelen hayır”, yüzde 4’ü “kesinlikle hayır”, yüzde 1’i “henüz karar vermedim” dedi.