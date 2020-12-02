‘Durmak bilmiyor

Altın pasaport skandalı konusunda Rum Yönetimine ağır suçlamalar getiren Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in susturulması yönündeki girişimlerin başarısız kaldığı bildirildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Başsavcılık aracılığıyla, özel bir taleple, Sayıştay Başkanının durdurulmasını talep ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, böylesi bir durumun ilk kez yaşandığına da dikkat çekti.

Politis gazetesi ise Başsavcının, Sayıştay Başkanının uyumsuz davranışı konusunda Yüksek Mahkeme Konseyi’ne başvurma kararının nihai olduğunu belirtti.

Gazete, iyi haber alan kaynaklara dayanarak, yargı çatışmasından kaçınılması yönünde çaba sarf edildiğini, Sayıştay Başkanının da bu konuda hemfikir olduğunu, yetkilerinin alanını netleştirmek adına Yüksek Mahkemeye başvurmayacağı şeklinde de açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre hükümet çevreleri, Sayıştay Başkanının, hazırladığı raporda eski İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos ile DİSİ Başkanının yakın çalışma arkadaşı Aleksandros Sinkas’a “Wargaming ve Melco” casino’larıyla bağlantılı vatandaşlıklar konusunda yaptığı eleştirilerin siyasi maksat taşıdığını ifade etti.



Meclis’te kavga

Politis gazetesi, hükümet ve Sayıştay Başkanı arasında yaşanan anlaşmazlığın, Rum Meclisi’ne de taşındığını yazdı.

“Wargaming” casino üyelerinin vatandaş yapılması konusunun meclise de taşınmak üzere olduğunu yazan gazete, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in Meclis Denetleme Komitesi Başkanı Zaharias Kulias’a bir mektup göndererek, Sayıştay Başkanının hazırladığı raporların görüşülmesini talep ettiğini belirtti.

Habere göre Perdikis’in bu talebi, ilgili komitenin muhalefet partilere mensup üyeleri tarafından da desteklenecek.

Kusios açıklama yaptı

Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, bir yazılı açıklama yaparak pasaportlar konusunda, AKEL’e yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Kusios yazılı açıklamasında, AKEL’in pasaport skandalından bahsederken, bütün herkesin, sesli ve görüntülü olarak, AKEL milletvekilinin başrolde olduğunu gördükten sonra, kendi evinin içine bakması tavsiyesinde bulundu.

Kusios açıklamasında, kurumlar arasındaki en zararlı çatışmanın, AKEL hükümetinin, Merkez Bankası Başkanı ile anlaşmazlığa düşmesiyle, ekonominin milyarlarca euro kaybetmesiyle yaşandığını anımsattı.

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise yaptığı açıklamada, hükümet ve Sayıştay Başkanı arasında yaşanan yeni kurumsal çatışmanın, Anastasiadis hükümeti ve DİSİ partisini karakterize eden zihniyetten kaynaklandığını söyledi.

Stefanu, hükümet edenlerin eleştiriye tahammülü olmadığını belirtti.