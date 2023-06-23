İsyanı kuralsızlığa

Gazimağusa- Lefkoşa anayolu Haspolat yakınlarında önceki akşam meydana gelen trafik kazasında

23 yaşında hayatını kaybeden Ramazan Amıklı'nın babası isyan etti.

Oğlunu feci bir kaza sonucu kaybeden acılı baba Abdullah Amıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak, “Eğer yol kenarında beton blok olmasaydı oğlum ölmeyecekti” diyerek, isyan etti. Acılı baba, oğlunun kaza yaptığı yere gittiğini belirterek, “O beton yüzünden benim çocuğum hayatını kaybetti. Tüm Kıbrıs halkına sesleniyorum benim oğlum öldü, sizin sevdikleriniz ölmesin” dedi.

Uzun yıllardır çalıştığını söyleyen Amıklı, “Böyle bir beton olmaz. Bunun hesabını, cezasını kim ödeyecek?” diye sordu.

Kaza nasıl olmuştu?

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ramazan Amıklı, CB 100 plakalı aracıyla seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış, reklam tabelasının beton bloğuna çarpmıştı. Amıklı, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.



