Kurye görevi yapıyordu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından Alayköy'de gerçekleştirilen Pars Operasyonu’nda ele geçirilen bir kilo 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle ilgili yargı süreci tamamlandı. Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Ahmet Sinan Yaşar, 3 yıl hapse mahkum edildi. Ağır ceza heyeti, sanığın uyuşturucunun dağıtımını sağlayan bir kurye olduğunu, bu etkenin aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti.

Sanık hakkında verilen kararda öncelikle olgular aktarıldı. Ağır ceza yargıcı, 11 Kasım 2022 tarihinde saat 19.45’te Alayköy'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından gerçekleştirilen 'Pars' operasyonu kapsamında şüpheli vaziyette görülen ND 961 plakalı aracın durdurulduğunu söyledi.

Yargıç, kontrol amaçlı aracın yanına gidildiğini, Ahmet Sinan Yaşar’ın elinde bulunan ve içerisinde bir kilo 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan sırt çantasıyla yakalandığını belirtti.

Ağır ceza yargıcı, Ahmet Sinan Yaşar’ın suçüstü hali gereği makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Yargıç, sanığın tasarrufunda bulunan uyuşturucu miktarının yüksek olmasından dolayı hakkında tutuklu yargı kararı verildiğini ve 24 Kasım 2022 tarihinde sanığın bir kilo uyuşturucu maddeyi bir kurye gibi, yönlendirildiği yerlere bırakıp dağıtacak oluşunu aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, uyuşturucu suçlarının yaygınlığı, ciddiyet ve vahametine değindi ve dağıtımında rol üstlenenlere kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici hapis cezası verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yargıç, kurye olan sanığa oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.