Görenler şaştı kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolunda meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan sürücü önce bir bankaya ait otomatik para çekme (ATM) makinesine, ardından trafik levhasına çarptı. Çarpmayla geriye doğru itilen ATM makinası, petrol istasyonuna ait 3 adet bayrak direği üzerine devrildi.

Kazada trafik levhası da zarar gördü. Kaza sonucu hafif yaralanan sürücü Mehmet Canbaz, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Canbaz kısa sürede taburcu edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sürücü kısa sürede taburcu edildi

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 16.00 sıralarında İskele-Ercan anayolu

0-1 kilometreleri arasında meydana geldi.

Mehmet Canbaz, yönetimindeki PC 733 plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrederken, Serdarlı köyünde bulunan Ejder Petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıktı. Sürücü, yönetimindeki araçla önce bir bankaya ait ATM makinasına ardından da trafik levhasına çarptı.

Çarpmayla geriye doğru itilen ATM makinası, petrol istasyonuna ait 3 adet bayrak direği üzerine devrildi. Kazada trafik levhası da zarar gördü.

Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan araç sürücüsü, kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisi sonrası taburcu edildi.