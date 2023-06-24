Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı Ali Başman için Gönyeli ‘de “büyük buluşma” etkinliği düzenledi. Gecede yapılan konuşmalar ve verilen mesajlar coşkuyu iyice artırırken, UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da “Bu adaylık süreci herkese nasip olmaz. İnanılmaz güzellikler yaşadım. Rüya mı gerçek mi diye soruyorum. Bu sevgi seline, ilginize alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bayram arifesinde, sizin desteğinizle, 24 arkadaşımın yanında olacağım” şeklinde konuştu

Ülkenin ekonomik ve finans yönetiminde görevli yol arkadaşlarına, yardımcı olmak için bu yola çıktığını vurgulayan Başman, “Devletimize inanıyoruz. Devletimizi, insanımızı daha güzel günlere, ancak yürekten inanlar götürebilir. Biz inanıyoruz, sonuna kadar devletimiz, halkımız, Anavatanımız diyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkeme hizmet etmekten daha anlamı bir görev, daha büyük bir iş yoktur” diyen Başman, seçilmesiyle gençliğe, ekonomiye, eğitime, KKTC’ye güç katacaklarını vurguladı.

Başman, “Yolumuz açık olsun, Gazamız mübarek olsun… Yürüyelim arkadaşlar” sözleriyle büyük alkış aldı.

Çok güzel insanlarla tanıştık

Başman, “Halkla büyük buluşma” etkinliklerine Değirmenlik ile devam etti.

Değirmenlik ve bölgesinden büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Ali Başman için güçlü destek sağlandı.

UBP Mesarya Bölgesi Seçim Sorumlusu Hüseyin Paşa, günlerdir yaptıkları çalışmaların sonucu olarak Ali Başman’a en güçlü desteği Mesarya’dan beklediklerini söyledi.

UBP Milletvekili Adayı Ali Başman da, halkın her geçen gün büyüyen ilgisi doğrultusunda, Pazar günü erken bayram kutlamasına hazırlandıklarını söyledi.

Başman, “Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok güzel dostluklar biriktirdik. Ofis hayatından çıkıp yollara düştük. Geç bile kalmışım. Her gün iyi ki bu yola çıktım, sizlerle buluştum diye şükrediyorum. Bu sevgiye kayıtsız kalmak imkansız. Alacağımız desteğe, övgüye, çok çalışarak, insanımıza hizmet ederek teşekkür edeceğiz” dedi.

Başman, Girne bölgesine bağlı köyler ve yerleşim yerlerine ziyaret gerçekleştirdi.

Başman, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay, bakanlar, milletvekilleri ve parti gönüllüleri ile birlikte Arapköy, Karaağaç, Bahçeli, Esentepe, Çatalköy ve Ozanköy’de düzenlenen etkinliklere katılarak, bölge halkına hitap etti.

