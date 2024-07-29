‘Davet ettik gelmedi’

AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın düzenlediği törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’e yönelik sert sözleriyle dünya haber ajanslarının gündeminde ilk sıralara yükseldi. Erdoğan "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne neden davet edilmediğini soran bir milletvekiline de sert tepki gösteren Erdoğan, Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı.

Erdoğan şunları söyledi:

Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım.

Eğer biz bugün İsrail'e karşı önümüze gelen eyvallah lafları yapıyorsak, onlarla bütün ticareti kestiysek, ilişkilerimizi kestiysek. Çıktı bir tanesi affedersiniz, terbiyesizin teki, parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var, kafadan da galiba sıkıntısı var onun.

Mahmud Abbas'ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları biz atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024, 09:44