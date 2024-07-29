‘Kimsenin canı yanmasın’

Abdullah SUİÇMEZ

Artan trafik kazalarına ve trafikte motosikletlilerin varlığına dikkat çekerek önlem alınmasını sağlamayı amaçlayan bir grup motosiklet sürücüsü, dün Girne’de eylem yaptı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) otoparkında toplanan motosiklet sürücüleri sinyallerini yakarak tur attıktan sonra Girne Belediyesi önünde buluştu. Eylemde konuşan şubat ayında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Cemre Yönet'in annesi KKTC Trafik Kazaları Mağdurları Sözcüsü Gönül Sağır yaptı. Gönül Sağır, sevdiklerini trafik kazasında kaybeden aileler ile motosiklet tutkunlarının Girne’de buluştuğunu söyledi.

Trafikte güvenli yaşam mümkündür” diyen Sağır, bunun için toplumda trafik bilincinin oluşması ve yetkililerin eğitim ve trafik mühendisliğine önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Sağır, yılbaşından bu yana 28 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini, birçok ailenin ocağına ateş düştüğünü belirterek, bu yüzden trafik kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

Motosikletlerin de trafikte bir araç olduğuna dikkat çeken Sağır, motosiklet kullanıcılarının kaportalarının kendi bedenleri olduğunu ifade etti.

Sağır, motosikletli trafik kazalarının yüzde 98’inin, motosiklet kullananların ölümüyle sonuçlandığını söyledi.

Trafiğe çıkan herkesin hem kendi, hem de motosikletlilerin sevdiklerini de düşünerek kurallara uyamaya davet eden Sağır, trafikte güvenli yaşam için bu bilincin oluşturulması gerektiğini kaydetti. “Başka annelerin canı yanmasın” Sağır, “Trafikte daha fazla can kaybı yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

Kimsenin kimseye trafikte saygısı kalmadı

Kıbrıs Motosikletçileri Birliği Derneği’nden Hakan Onurlu, herkesin motosikletçileri kurallara uymayan şahıslar olarak gördüğünü, ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

Onurlu, tüm dünyada trafiğe çıkan araç sayısının ciddi anlamda arttığını, Kıbrıs’ta da aynı durumun yaşandığını, ancak Kıbrıs’taki trafikte kimseye saygı duyulmadığını belirtti. Her şeyin başında öncelikle saygı olması gerektiğinin altını çizen Onurlu, “Bu adada yola çıkan herhangi bir sürücü, motosiklet veya araç, kimsenin kimseye trafikte saygısı kalmadı” dedi.

