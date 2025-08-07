Yerde bulmuşlar

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda kokain türü uyuşturucu maddeyle yakalanan İbrahim Uçar ve Süleyman Göçer mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verildi. Duruşmada zanlıların kokaini yerde bulduklarını açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 5 Ağustos 2025 tarihinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin aldığı bilgi doğrultusunda, zanlıların Vedat Kaner Sokak üzerinde tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların aracında yapılan aramada, şeffaf poşet içerisinde sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeye rastlandığını; ayrıca altında yanık izi bulunan bir porselen tabak bulunduğunu ifade etti. Polis; uyuşturucu madde ve diğer eşyaların emare olarak alınırken, iki zanlının da suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı İbrahim Uçar’ın ifadesinde söz konusu maddeyi araçlarını park ettikleri yerde bulduğunu beyan ettiğini aktardı. Bu iddianın doğruluğunun araştırılacağını belirten polis; kamera görüntülerinin inceleneceğini ve madde üzerindeki parmak izlerinin analiz edileceğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını kaydeden polis; alınması gereken ifadeler ve yapılacak incelemeler bulunduğunu belirterek zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme; her iki zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

