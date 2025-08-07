Ülkede kaçak yaşam süren İran uyruklu Faramaz Rahim, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almaya gidince yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağı belirtilerek, 2 gün ek süre talep edildi.
Mahkemeye süreyi onaylarken, duruşmada detaylar aktarıldı.
Polis memuru; 6 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliği’ne giriş-çıkış dökümü almak için başvuran zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Aralık 2024 tarihinden itibaren toplam 220 gündür KKTC’de izinsiz olarak bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.
Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten polis; kaçak kaldığı süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ve ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların başlatılacağın ifade ederek, 2 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.
Mahkeme talebi kabul etti.
Sınır dışı edilecek
KKTC’de 220 gün kaçak yaşam süren İran uyruklu Faramaz Rahim, muhaceret şubesine gidince yakalandı
Ülkede kaçak yaşam süren İran uyruklu Faramaz Rahim, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almaya gidince yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağı belirtilerek, 2 gün ek süre talep edildi.
YORUM EKLE