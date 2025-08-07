Sınır dışı edilecek

Ülkede kaçak yaşam süren İran uyruklu Faramaz Rahim, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne giriş-çıkış belgesi almaya gidince yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıyla ilgili ihraç işlemleri başlatılacağı belirtilerek, 2 gün ek süre talep edildi.

Mahkemeye süreyi onaylarken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis memuru; 6 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Amirliği’ne giriş-çıkış dökümü almak için başvuran zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Aralık 2024 tarihinden itibaren toplam 220 gündür KKTC’de izinsiz olarak bulunduğunun belirlendiğini açıkladı.

Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten polis; kaçak kaldığı süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını ve ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların başlatılacağın ifade ederek, 2 gün ek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme talebi kabul etti.

