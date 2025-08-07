‘Elini öpeyim’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sakarya Mahallesi’nde, kız kardeşiyle tartıştığı sırada annesine şiddet tehdidinde bulunan Rafat Elhabda, çıkarıldığı mahkemede teminatla serbest bırakıldı. Zanlının annesini bıçaklamakla tehdit ettiği belirtilirken, Elhabda “Boş boğazlık ettim, annemin elini öpmeye hazırım” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Mahkemeye bilgi veren polis memuru Okan Keskin; olayın 4 Ağustos saat 21.20 sıralarında zanlının ikametgahında meydana geldiğini söyledi. Polis zanlının kız kardeşiyle tartıştığı sırada araya girerek kendisini uyaran annesine, “Polise gidersen seni bıçaklayıp öldürürüm” şeklinde tehditte bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Rafat Elhabda, “Boş boğazlık ettim, annemin elini öpmeye hazırım” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Mahkeme; zanlının 25 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kişinin 400’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla, yargı süreci sonuçlanana kadar serbest bırakılmasına karar verdi.

