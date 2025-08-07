Ezgi, Özlem’in dişini kırdı

Gazimağusa’da Glapsides Plajı’nda geçtiğimiz pazar sabahı iki genç kadın arasında çıkan tartışma, yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda, 26 yaşındaki Ezgi Yücesoy isimli zanlının, müşteki Özlem A.'yı (27) yere düşürdükten sonra yüzüne tekme atarak dişinin kırılmasına neden olduğu belirtildi.

Zanlı Ezgi Yücesoy, dün teminat maksatlı mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru Hakan Kaya; olayın 3 Ağustos saat 04.00 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü ifade eden Kaya, zanlının müştekinin yüzüne tekme atması sonucu bir dişinin kırıldığını kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, çalışma izni sona ermesine rağmen yasal statüsü devam eden zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 20 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kişinin 400’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla, yargı süreci sonuçlanana kadar serbest kalmasına karar verdi.

