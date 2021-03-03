Ev basıp, üç kişiyi darp edip soydular

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gece yarısı yanlarına silah, balta, bıçak alıp üç kişinin evini bastıkları; darp suçu işledikten sonra soygun yaptıkları iddia edilen Libyalı Moses Chukwukam Otusgbodor, Nijeryalı Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Damiola Fakunle, Zimbaweli Mohamed Ali Alhadiri ve Rus uyruklu İasemin Özdoğanoğlu hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olayda kullanılan saldırı aletlerini ile çalınan para ve eşyaların bulunamadığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Gencer, Damiola Fakunle, Moses Chukwukam Otusgbodor, Abiola Adelaju, Tadiwanashe Amos, Mohamed Ali Alhadiri ve Yasemin Özdoğanoğlu’nun 25 Şubat 2021 tarihinde 23.00-00.30 saatleri arasında yanlarına bıçak, silah ve balta alıp Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Ugobi Ugah’ın evini bastıklarını söyledi.

Polis, 5 zanlının önce evini bastıkları şahıslar darp ettiklerini, daha sonra Felix Kikachukw Ajayi’yi kalçasından bıçakladıklarını açıkladı. Polis, zanlıların yaraladıkları Ajayi’nin kafasına televizyon ile de vurduklarını ifade etti. Polis, 5 zanlının Louis Kakoly Lamah’ın kapalı olan yatak odasına girdiklerini, evde bulunan herkesi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların etkisiz hale getirdikleri ev sakinlerinin telefonlarını, özel eşyalarını, pasaportlarını, paralarını alarak soygun suçu işlediklerini de ifade etti.

Zanlıların şikayet üzerine tutuklandıklarını kaydeden polis, haklarında “silahlı soygun, geceleyin ev açma, yaralama, kasti hasar ve ciddi darp” suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Zanlıların soruşturma kapsamında 3 gündür tutuklu olduklarını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılana araştırmada olayda kullanılan bıçak, silah, baltanın ve çalınan eşyaların bulunamadığını açıkladı. Polis, olay yerinde bulunan kamera kayıtlarının inceleneceğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Şikayetçiler cezaevine gönderildi

Öte yandan şikayetçiler Louis Kakoly Lamah, Felix Kikachukw Ajayi ve Victor Chjoke Ezuma’nın ise ülkede kaçak yaşam sürdükleri tespit edildi. Yapılan muhaceret kontrolünde Louis Kakoly Lamah’ın 30 Eylül 2020, Felix Kikachukw Ajayi’nin 30 Eylül 2020 ve Victor Chjoke Ezuma’nın ise 23 Mart 2018 tarihinden beri KKTC’de ikamet izinsiz kaldıkları ortaya çıktı. Üç zanlı tutuklu yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderildi.