Evraklar inceleniyor

Suna ERDEN

Gazimağusa’da yasa dışı bahis sitesi Perabet’e yönelik düzenlenen operasyonla bağlantılı tutuklanan Yusuf Kaplan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Eşine ait iş yeri adına Perabet’in elemanlarına çalışma izni çıkardığı öne sürülen zanlı hakkında ek süre talep edildi.

Zanlının birçok kişiye çalışma izni çıkardığı belirtilirken, paravan şirketle ilgili araştırmaların sürdüğü; evrakların incelendiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Yusuf Kaplan’ın yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti verdiği tespit edilerek tutuklanan Burcu Kotar’a eşi Melek Kaplan adına kayıtlı olan Lefkoşa'daki Seyyar Temizlik İşleri isimli iş yeri üzerinden çalışma izni çıkardığını söyledi.



Polis, Yusuf Kaplan’ın Burcu Kotar’ı 2019-2020 yılları arasında Seyyar Temizlik İşleri’nde çalışıyormuş gibi gösterdiğini ifade etti. Polis, zanlının bu işlemi yapmak için Çalışma Dairesi’ne sahte evrak verdiğini açıkladı.Polis, yürütülen soruşturmada zanlının birçok kişi adına benzer şekilde çalışma izni çıkardığının tespit edildiğini anlattı.Polis, zanlının 9 Aralık 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, Lefkoşa'da zanlıya ait Bycar isimli iş yerinde yapılan aramada ise eşi ve kardeşi adına kayıtlı temizlik işleri şirketlerine ait birçok çalışma izinleriyle ilgili belgelerin bulunarak incelenmek üzere alındığını anlattı.Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve bu ifadesinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, alınması gereken birçok ifade ve aranan emareler olduğunu açıkladı.Polis memuru, ayrıca meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahıs olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.Mahkeme talebi kabul etti.