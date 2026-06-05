Fark büyük

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Mersin Erdemli’deki sebze ve meyve fiyatları arasındaki büyük fark dikkat çekti. Gazimağusa’da Perşembe günleri otobüs terminalinde kurulan halk pazarında kirazın kilosu 600 liraya kadar çıkarken, aynı ürünün Mersin Erdemli’de 80 liradan satılması fiyat uçurumunu ortaya koydu.

İki pazar arasında yalnızca kiraz değil, birçok üründe de ciddi fiyat farkları oluştu. Gazimağusa’da 110 liraya satılan domates, Mersin Erdemli’de 10 liradan alıcı beklerken; 200 liradan tezgâha konulan şeftali Erdemli’de 40 liradan satışa sunuldu. Benzer şekilde Perşembe Pazarı’nda 150 lira olan nektarin, Erdemli’de 65 liradan alıcı buldu.

Sebze fiyatlarında da belirgin farklar öne çıktı. Gazimağusa’da 100 liraya satılan domates ve papya biber, Erdemli’de çeri domates 60 lira ve standart domates 10 liradan satışa sunuldu. Patlıcan Gazimağusa’da 60 lira iken Erdemli’de 25 liradan satıldı. Salatalık Erdemli’de 20–30 lira aralığında tezgâha konulurken, Gazimağusa’da 50 liradan alıcı bekledi.

Perşembe Pazarındaki fiyatlar

Kiraz: 600 TL

Zerdali: 250 TL

Şeftali: 200 TL

Nektarin: 200 TL

Kivi: 180 TL

Armut: 110 TL

Elma: 110 TL

Papya biber: 100 TL

Domates: 100 TL

Muz: 90 TL

Kavun: 80 TL

Karpuz: 60 TL

Patlıcan: 60 TL

Biber: 50 TL

Kabak: 50 TL

Roka: 50 TL

Salatalık: 50 TL

Mısır: 50 TL

Portakal: 40 TL

Maydanoz: 20 TL

Mersin Erdemli’deki fiyatlar

Asma yaprağı: 200 TL

Ceviz: 170 TL

Üzüm: 120 TL

Çilek: 100 TL

Kiraz: 80 TL

Kayısı: 70 TL

Sarı fasulye: 70 TL

Nektarin: 65 TL

Çeri domates: 60 TL

Şeftali: 40 TL

Salatalık: 20-30 TL

Patlıcan: 25 TL

Domates: 10 TL