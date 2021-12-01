‘Satıcıydı’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 11 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 52 gram uyuşturucuyla yakalanan sanık Turay Selçuk hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 30 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti verdiği kararda sanığın uyuşturucu satışı yaparak, işi ticarete dökmesini aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Lefkoşa’da 11 Haziran 2021 tarihinde saat 11.50 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir ekip tarafından Yenişehir’de gerçekleştiren operasyonda Turay Selçuk’un tasarrufunda 52 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığı belirtildi.

Aynı tarihte sanığın kalmakta olduğu Hamitköy’deki ikametgâhında arama yapıldığı ve bir gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 5 adet beyaz renk naylon parçası, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 700 dolar nakit para bulunduğu anımsatıldı. Bulunan paranın bin dolarının uyuşturucu satışından elde edildiğine dair tespit yapıldığı açıklandı.

Uzun süreli hapis öngörüyor

Sanık hakkındaki kararı okuyan Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçun uzun süreli hapis cezası öngören en ağır suçlardan olduğunu söyledi.



Kâtip, uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, toplumu olumsuz şekilde etkilediğini ifade etti.Uyuşturucu madde kullanımının ülkemizde yaygınlık gösterdiğini ve gelecek nesilleri tehdit ettiğini dile getiren Kâtip, özellikle gençlerin daha çok etki altında kaldığını söyledi.Kıdemli Yargıç Kâtip, sanığa ceza verilirken kamu yararının göz önünde bulundurulduğunu belirtti.Kâtip, sanığın ticaretini yapmak amaçlı 52 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi tasarruf etmesine, mahkemenin hoşgörü ile bakamayacağına değindi.Kıdemli Yargıç Kâtip, sanığa 30 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.