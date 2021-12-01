Kovboy filmi değil KKTC gerçeği

Suna ERDEN

Girne - Alsancak yolu; Çıkarma Plajı yakınlarında dün sabaha karşı meydana gelen olay “bu kadarı da olmaz” dedirtti.

İşten çıkan ve Edremit bölgesindeki evlerine gitmek için otostop çeken Kırgızistan uyruklu Bekzat Isaev ile Beksultan Uluu isimli garsonlar; emekli polis Hüseyin Özşahin ile kardeşi Osman Özşahin’in aracına otostop çekti.

Araç durmayınca iki garsonun parmak işareti yaptığı, Özşahin kardeşlerin aracı durdurarak indiği ve aralarında kavga çıktığı iddia edildi.

Çıkan kavgada zanlılar karşılıklı olarak bir birini darp ederken, sağ kaval kemiği ve burnu kırılan Osman Özşahin, belindeki silaha sarılıp 7 el ateş açtı. Özşahin; Bekzat Isaev’i baldırından yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.



Polis, yaptığı araştırmalar sonucu Özşahin ile olayda kullanılan silahı Gaziveren’de buldu. Bekzat Isaev, Osman Özşahin hastanede, Beksultan Uluu ise polis hücresinde gözaltına alınırken, Hüseyin Özşahin’in arandığı bildirildi.

Burnu kırıldı, 7 el ateş açtı

Elde edilen bilgilere göre; olay dün gece saat 03.00 sıralarında Çıkarma Plajı yakınlarında meydana geldi. Civardaki bir otelde garson olarak çalışan Kırgızistan uyruklu Bekzat Isaev ile Beksultan Uluu iddiaya göre eve gidebilmek için otostop çekiyordu. İki garson emekli polis Hüseyin Özşahin ile kardeşi Osman Özşahin’in içerisinde bulunduğu araca otostop işareti yaptı. Ancak araç durmayınca garsonların Özşahin kardeşlere parmak işareti yaptığı öne sürüldü.

Bunun üzerine aracı durduran Özşahin kardeşler, parmak işareti yaptıkları için garsonlarla tartıştı. İddiaya göre, çıkan kavgada Osman Özşahin’in sağ kava l kemiği ve burnu kırıldı. Osman Özşahin de tasarrufunda bulundurduğu silahla 7 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucu Bekzat Isaev sağ baldırından yaralanırken, kurşunlar Beksultan Uluu’yu ıskaladı. Bekzat Isaev Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Sevisinde müşahede altına alındı.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Özşahin kardeşlerin aracını Gaziveren’de tespit etti. olayda kullanılan silah ise aracın yanına yerde otların arasında bulundu. Silah ve şarjöre takılı 3 canlı mermi emare alınırken, Osman Özşahin gözaltına alınarak, tedavi için hastaneye götürüldü. Osman Özşahin ile baldırından yaralı olan Bekzat Isaev Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde polis gözetiminde tutulurken, Beksultan Uluu tutuklanarak hücreye konuldu. Hüseyin Özşahin’in ise arandığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 11:11