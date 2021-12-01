Zanlı sayısı 9’a çıktı

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen ‘Bataklık’ operasyonunda ele geçirilen 1,5 kilo eroin, çeşitli tür ve miktarlardaki uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma sürüyor. Operasyonda tutuklanan Sudem Önsal (18) Yasemin Girgin Esentürk (65), Aktan Naim Yıltan Birkaya (18), Murat Yıldırım (40), İbrahim Özyüksel (45), Mustafa Kavaz (36) ve Mehmet Sambar’ın (40) ardından Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret de yakalandı.

Ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucunun arkasındaki ismin; kundaklama, darp ve birçok sabıkası olan ancak 2018 yılında yasa dışı yollardan Türkiye’ye kaçan Kaan Taşkent Önsal olduğu iddia edilirken, yeni tutuklanan zanlılardan Berat Görkem Yıldırım’ın satıcı olduğu belirtildi. Yıldırım’ın Kaan Taşkent Önsal’ın kızı Sudem Önsal’dan uyuşturucu hap aldığı, satışını yaptığı ifade edildi.

İrfan Hasret’in de uyuşturucu satışından elde edilen gelirleri kuryelerin hesaplarına aktardığı açıklandı.

Polis pusu kurdu

Mahkemede detayları aktaran polis, 27 Kasım 2021 tarihinde saat 08.10’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide, Gönyeli’de Sudem Önsal ve Yasemin Girgin Esentürk’'ün ikametgâhında uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Polis, ikametgâh çevresinde pusu ve takip görevine başlandığını anlattı.

Polis memuru, aynı gün, 12.00-12.20 saatleri arasında evde yapılan aramada; Yasemin Girgin Esentürk’'ün yatak odasında 83 adet uyuşturucu hap,15 gram pembe renk uyuşturucu olduğuna inanılan toz madde, 30 gram eroin bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, Sudem Önsal ve Yasemin Girgin Esentürk’'ün suçüstü yakalandığını ifade etti.

Polis memuru, Sudem Önsal’dan yapılan soruşturmada, Yenikent’teki bir evde de uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün, 12.25-12.40 saatleri arasında Yenikent’teki adreste yapılan aramada iki ayrı plastik şeffaf kavanoz içerisinde, 91 ayrı pakete sarılı 1 kilo 365 gram eroin bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca evde 100 gram Metamfetamin, 606 tam, 320 adet yarım, 110 adet kırık parçalar halinde hap, 20 adet şeffaf boş naylon ve bir adet düğüm şeklinde boş naylonun bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Hapları sattı

Polis, yapılan soruşturmalar ve araştırmalar sonucunda Berat Görkem Yıldırım'ın Sudem Önsal'dan 25-26 Kasım tarihlerinde MDMA türü hap aldığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, Berat Görkem Yıldırım’ın önceki gün Lefkoşa’daki ikametgahı önünde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.



Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada 6 tam bir yarım hap ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ağzı çıtçıtlı şeffaf naylonun bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.Polis, Berat Görkem Yıldırım'ın hapları 2021 yılı Kasım ayı içerisinde, Sudem Önsal'dan aldığını, birçok kişiye satarak 2 bin 500 TL kazanç sağladığını; 2 bin TL'sini ise Önsal'a verdiğini ve geri kalanını ise harcadığının öğrenildiğini anlattı.Polis memuru, İrfan Hasret'in de İbrahim Özyüksel’in annesinin hesabına uyuşturucu geliri olan paraları aktardığını ifade etti.Polis, zanlı İrfan Hasret’in, Yeşilyurt adresindeki ikametgahında tespit edilerek tutuklandığını, ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Sehpada uyuşturucu ticareti

Polis, eroin türü uyuşturucunun 2021 yılı eylül ayı içerisinde şu an Türkiye'de bulunan Kaan Taşkent Önsal’ın bir şahıs aracılığıyla sehpa içerisinde KKTC’ye gönderdiğini söyledi.

Polis, gönderilen sehpanın içerisindeki eroinin Mehmet Sambar tarafından kesilerek çıkartıldığını ve Sudem Önsal’ın 15’er gram olarak tartarak, İbrahim Özyüksel’in annesi B.Ö.’nün (K-46) bilgisi dahilinde 122 paket haline getirdiğini söyledi.

Polis, İbrahim Özyüksel’in de Türkiye’den gönderilen eroinin 285 gramını 2021 yılı Eylül-Kasım ayları arasında 114 bin TL karşılığında çeşitli kişilere sattığını söyledi.

Polis, İbrahim Özyüksel’in uyuşturucu madde satışından elde etmiş olduğu paranın bir kısmını Aktan Naim Yıltan Birkaya ile birlikte annesi B.Ö. ve Yasemin Girgin Esentürk’'ün hesabına yatırdığını açıkladı.

Polis, ele geçirilen uyuşturucu hapların ise 24 Kasım 2021 tarihinde yine Taşkent Önsal’ın yönlendirmesiyle aranan bir şahıs aracılığıyla sehpa içerisinde ithal edildiğini, Mehmet Sambar’ın aynı şekilde sehpayı keserek bin 500 adet pembe renk hapı çıkarttığını ve Sudem Önsal’a teslim ettiğini söyledi.

Sudem Önsal’ın, Mustafa Kavaz’a 200 adet uyuşturucu hap verdiğini kaydeden polis, aranmakta olan bir şahsa da bin 400 TL karşılığında 15 adet hap verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, Sudem Önsal’ın hapların 72 adetini alıp ikametgahında sakladığını, geriye kalan bin 231 hapı Mehmet Sambar’la birlikte önceki gün Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan bir üniversitenin tabelasının altına attıklarının öğrenildiğini belirtti.

Polis, yaklaşık 2 milyon TL’nin üzerinde olan uyuşturucularla ilgili aranan kişiler, birçok emare ve incelenecek ATM güvenlik kamerası kayıtları olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.