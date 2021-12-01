Genç öğrenci canından oldu

Girne Antik Limanı Kale arkasında denize düşen arkadaşını kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mohomed Lamine Diakite kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ülkede üniversite eğitimi için bulunan Mohomed Lamine Diakite’nin arkadaşını kurtarmaya çalışırken, denize düştüğü ve bu esnada başını çarparak ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün 14.30 sıralarında, Girne Antik Limanı, Kale arkası kısmında, Kukusami Lubaki fotoğraf çektiği esnada ayağının kayması sonucu denize düştü.



Arkadaşını kurtarmaya çalışan Mohomed Lamine Diakite de ayağı kaydığı için denize düştü.Denize düşen her iki şahıs bölgedeki şahıslar tarafından kurtarıldıktan sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.Mohomed Lamine Diakite yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Kukusami Lubaki ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.