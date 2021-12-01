İnceleme sürüyor

Suna ERDEN

Gönyeli’de yolda yürürken ruhsatsız silahla yakalanan Koral Kalkan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada silahla ilgili araştırmaların devam ettiği, balistik inceleme sonucunun beklendiği açıklandı.Soruşturmayı yürüten polis, 23 Kasım 2021 tarihinde 18.10 sıralarında Gönyeli’de, Küçükçekmece Sokak üzerinde bir ekip tarafından yolda yürürken yapılan operasyonda zanlının tasarrufunda Smith Wesson marka 7.65 mm çapında tabanca bulunduğunu söyledi. Zanlının gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, silahın balistik incelemeye gönderildiğini söyledi. Polis, zanlının silahı nasıl temin ettiğine ve geçmişte herhangi bir olayda kullanıp kullanılmadığına dair araştırma yapıldığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, balistik raporun beklendiğini, ayrıca ifade alacaklarını belirten polis, zanlının yürütülecek araştırmalar esnasında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında ‘kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve taşıma’ suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha polis nezaretinde kalmasına emir verdi.