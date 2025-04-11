Yüzler güldü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da her hafta kurulan Perşembe Pazarında dün bazı ürünlerin ucuza satılması vatandaşı memnun etti. Pazarda geçtiğimiz haftalardaki pahalılık, yerini nispeten daha ucuz fiyatlara bırakırken, domates ve patates 25 liradan satışa sunuldu.

Ancak bazı sebze fiyatları yine 3 haneli rakamlardan satıldı.

Acı biber ve mantar en pahalı sebze olarak dikkat çekerken, 200 liradan alıcı bekledi.

Elma ve ayva 70, çilek 120 lira, portakal 30 ve mandalina 40 liradan satıldı.

Yemeklerin olmazsa olmazı soğan 60 patlıcan ise 70 liradan tezgâhtaki yerini aldı.

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Ispanak: 40 TL

Tere: 40 TL

Gollandro: 40 TL

Muz: 60 TL

Tatlı biber: 80 TL

Kapya biber: 120 TL

Acı biber: 200 TL

Portakal: 30 TL

Mandalin: 40 TL

Patlıcan: 70 TL

Karpuz: 70 TL

Çilek: 120 TL

Havuç: 40 TL

Domates: 25 TL

Patates: 25 TL

Elma 70 TL

Ayva: 70 TL

Marul: 20 TL

Pancar: 30 TL

Mantar: 200 TL

Soğan: 60 TL

Limon: 25 TL