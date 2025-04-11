Satışa hazırdı

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yaptığına dair alınan ihbar üzerine evinde yapılan aramada 29 gram hintkeneviri bulunan 37 yaşındaki Nijeryalı Chukwudi Kenneth Nwachukwu tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğine dair araştırma yapılacağı belirtildi. Ayrıca öğrenci olduğunu söyleyen zanlının yasal statüsünün de araştırılacağı açıklandı.

Polis, 9 Nisan 2025 tarihinde 12.55 -13.25 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından, zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; 29 gram ağırlığında hintkeneviri türü madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi cihazı bulunarak, emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, uyuşturucunun sarılı olduğu paketler üzerinde parmak incelemesi yapılacağını kaydetti. Polis memuru, suçla bağlantılı aranan iki kişi olduğunu ve zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyidinin yapılması gerektiğini belirtti.

Cep telefonu incelenecek

Polis memuru, zanlının bağlantılarının araştırılabilmesi için cep telefonlarının inceleneceğini de söyledi. Zanlının uyuşturucuyu kim veya kimlerden aldığına dair de araştırma yapacaklarını kaydeden polis, soruşturmanın yürütülebilmesi için zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, hakkında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.