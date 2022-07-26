Pencereden girdi telefonu götürdü

Lefkoşa’da bir gecede iki ayrı eve girerek birinden 18 bin liralık telefon çalan Nijerya uyruklu Joel Blessing Williams tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, son bir yıldır ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı. Zanlının ülkeye öğrenci olarak geldiği ancak son bir yıldır kaydını yenilemediği öğrenildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 24 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.20 sıralarında Lefkoşa’da bir şahsa ait eve pencereden girerek iPhone 12 Promax marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis memuru, yapılan şikâyet üzerine zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını ve çalınan cep telefonunun tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada olay anında giymiş olduğu kıyafetler ve sırt çantasının emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, ayrıca başlatılan soruşturma sonucu zanlının aynı gece saat 00.45 sıralarında da Lefkoşa'da başka bir ikametgâhın bahçe kısmına girerek mülke tecavüz suçunu işlediğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, yapılan muhaceret araştırmasında zanlının 14 Eylül 2021 tarihinden beri KKTC'de izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, yakın tarihte bölgede meydana gelen benzer suçlarla bağlantılı kamera kayıtlarının olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyleyerek, 3 gün süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.