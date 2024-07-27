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Mersin’de kilosu 6 liradan satılan domatesin Lefkoşa’daki fiyatı 68 lira

Yazık bu halka
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Abdullah SUİÇMEZ

   Yazın en gözde sebze ve meyvelerinin Kuzey Kıbrıs’taki satış fiyatı ile Mersin’deki fiyatlar arasında çok büyük farklılıklar olduğu tespit edildi. Lefkoşa’da dün kilosu 68 liradan satılan domatesin Mersin’deki fiyatı 6 liraydı.

   Salatalık Mersin’de 3,5, Lefkoşa’da 41 lira. Kiraz Mersin’de 15,5, Lefkoşa’da 200 lira.

   Aradaki fark dikkate alındığı zaman, Mersin’den ithalat yapılması durumunda Kıbrıs’ın ucuz bir ülke haline geleceği belirtiliyor ve yetkililerin bu konuda adım atması isteniyor.

  İşte fiyatlar:

Mersin Hali                                

Sebzelerde:

Domates: 6 TL

Biber: 9 TL

Patlıcan: 4 TL

Salatalık: 3,5 TL

Taze fasulye: 13 TL

Patates: 4,5 TL

Kabak: 4 TL

Meyvelerde:

Muz: 36,34 TL

Şeftali: 9,12 TL

Kiraz: 15,5 TL

Kayısı: 12,73 TL

Karpuz: 4,19 TL

Elma: 12 TL

Kavun:  4,25 TL

Üzüm: 10 TL

Lefkoşa

Sebzelerde:

Domates:  68,75 TL

Biber: 50 TL

Patlıcan: 18,75 TL

Salatalık: 41,25 TL

Taze fasulye: 149,90 TL

Patates: 49,90 TL

Kabak: 87,45 TL

Meyvelerde:

Muz: 70,65 TL

Şeftali: 99,90 TL

Kiraz: 200 TL

Kayısı: 99,90 TL

Karpuz: 4,19 TL

Elma: 56,25 TL

Kavun:  20 TL

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Doğru Söz - 12 saniye Önce

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